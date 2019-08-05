Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Kıbrıs Rumları siyasi eşitliği ve refahı Kıbrıs Türkleri ile paylaşma iradesinden halen yoksunlar"

"Gerek ülkemizin gerekse de KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumak için gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz"

"Günün sonunda bir çözüme ulaşılacaksa bu Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerini karşılayacak, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüm olmalıdır" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz. Günün sonunda bir çözüme ulaşılacaksa bu Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerini karşılayacak, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüm olmalıdır" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesinin güncel durumunu ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öncesinde, bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendisini üniter bir devlet ve adanın tek sahibi, Kıbrıs Türklerini de azınlık olarak görmeye devam ettiğini belirterek, "1968 yılından bu yana Birleşmiş Milletler çerçevesinden yürütülen müzakere süreçlerinin tamamının sonuçsuz kalmasının nedeni bu zihniyettir. Bu zihniyet değişmedikçe sırf müzakere olsun diye masaya oturmanın hiçbir manası yok. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinden anlaşması gerekiyor. Kıbrıs Rumları siyasi eşitliği ve refahı Kıbrıs Türkleri ile paylaşma iradesinden halen yoksunlar. Bunun son örneği Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleridir. Bu noktada ülkemizin BM'de kayda geçirdiği kıta sahanlığındaki haklarını ve Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı vurguluyorum. Bu konudaki tutumumuz kesin ve nettir. Gerek ülkemizin gerekse de KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumak için gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz. KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı iş birliği önerisini destekliyoruz. Türkiye, KKTC'nin sadece can ve mal güvenliğinin korunmasında değil, hak ve çıkarlarının korunmasında da bugüne kadar üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmiştir. Günün sonunda bir çözüme ulaşılacaksa bu Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerini karşılayacak, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüm olmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA