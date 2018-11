Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İnsani Dış Politika' Mesajı

- Bakan Çavuşoğlu'ndan 'insani dış politika' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Akademik Yılı İlk Ders Programı'na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu üniversitenin bu sene ilk mezununu vereceğini belirterek, gururlandığını kaydetti. Üniversitenin kurulması için çok çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"O üniversitenin tıpkı bir bebek gibi büyümesi lazım. Tüm zor şartlara rağmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışması, sayesinde biz bu üniversiteyi bu noktaya getirebilirdik. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Bu üniversiteyi kurmak için çaba gösterdik. O yüzden arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Vakfımızda üniversiteye destek veriyor. Alanyalılar hayırlı insanlardır. Okullarda camilede birçok isim görürsünüz. Alanyalı hayırseverlerin isimlerini görebilirsiniz. Bundan sonraki süreçlerde bebeklikten çocukluğu giden üniversitenin büyümesi için hemşehrilerimize mesaj vermek istiyorum. Devletin bir bakanı olarak, eğitim de bizim için önemlidir. Üniversitelerimizin büyümeleri için çaba sarf ediyorum. Akdeniz Üniversitesi'in daha da büyümesi için birlikte çalışıyoruz. Benim şahsen resmi görevimin dışında bu üniversiteyle de vakıfla da gönül bağım var"

"Eğitim alanında yaptıklarımız için gurur duyuyoruz"

Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığını dila getiren Bakan Çavuşoğlu, üniversitede 1'inci senesi olan öğrencilerin ise kendilerini iyi yetiştireceklerine dikkat çekti. Ticari amaç güderek çok daha fazla öğrenci sayısına ulaşmak isteyen vakıflar gibi olamayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bizim sorumluluklarımız var. Bize düşen görev, üniversiteyi sadece ayakta tutmak değil hedeflere taşımaktır. Bu üniversitenin maddi sıkıntı yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sadece maddi destek olamaz. Sizleri hiç bir zaman yanlız bırakmayacağımızı bilmenizi isterim. Yeni okul binalarına ihtiyaç var mı? evet var. Onu da yapacağız. Biz bunları aşmak in hukuki süreç dahil her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesini önemsiyorum. Üniversitede farklı ülkelerden arkadaşların eğitim gördüğünü biliyorum. Onların kendilerini bizim karşılamamız gerekiyor. Dışişleri Bakanıyım ama '17 yıldır siyasi hayatında en çok gurur duyduğun şey nedir?' diye sorsalar, bu üniversite derim. Alanya'da açtığımız nice liseler derim. Türkiye'de bir ilçede ilk defa fen lisesi Alanya'da açıldı. Antalya'da ilçelerin çoğunda fen lisesi var. Eğitim için yaptıklarımız için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün ülkemiz ve bölgemiz Avrupa ve ötesi çok ciddi sınamalarla karşı karşıya"

'Yurtta barış cihanda barış' yolunda ilerlediklerini belirten Çavuşoğlu, dış politikanın temel felsefesinin girişimci ve insani olmak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bugün ülkemiz ve bölgemiz Avrupa ve ötesi çok ciddi sınamalarla karşı karşıya. Sorunları barışçıl yolla çözmek için girişimci olmamız lazım. Uluslararası örgütlere üye olmak yetmez, instiyatifler almak, somut adımlarla dönüştürmek lazım. Bölgemizin istikrarını devam ettirmek için bu ruhu canlı tutmak gerekiyor. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama sorunların yansımalarına baktığımızda insanı boyutu çok fazla. Dünya Savaşı yok ama 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kalmış. Yaşadıkları ülkelerde kıtlık var. Açlık, işsizlik, kalkınma problemi var" dedi.

"İnsani dış politika budur"

Yaşanılan sorunların insanı boyutuna duyarsız kalmamız gerektiği mesajını veren Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanı merkeze almayan hiçbir şey başarılı olmaz. Eğitim gördüğünüz alanların hepsi insan odaklıdır. İnsanı politikalarımızla ön plana çıkmış ülkeyiz. Dünyada 1.sıradayız. Hemen arkamızda ABD var. 6.7 milyar dolarla. 1.4 milyar dolar aramızda fark var. İnsani dış politika budur. Tüm dünyaya afet durumunda gerekli yardımları yapabiliyorsanız daha da itibarlı bir ülke ve millet olursunuz. Eğitime önemli katkılar sunuyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Eğitim önemli. Sadece ülkemizde değil. Değişik ülkelerden çok sayıda öğrencinin ülkemizde okumanız için burs veriliyor. 17 bin öğrenci burslu bir şekilde ülkemizde eğitim gördü. Toplamda geçen sene 108 bin civarında öğrenci vardı. Bu sene o rakam 120 binin üstüne çıkmıştır. Türkiye eğitimde de öncü bir ülke olmaya başladı. Sadece bu tür açılışta ve kapanışta sizlerle beraber olmayacağız. Bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Alanyalı olarak her zaman sizinle bir olacağız"

Bakan Çavuşoğlu'un konuşmasının ardından hediye takdim töreni yapıldı.