Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız Bakana Tepki: "Açıklamaları Terbiyesizlik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyasi oyun oynamakla itham eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a sert tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanının haddini aştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. Kendi liderleri ile Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın. Fransa Dışişleri Bakanı doğruları söylemiyor. Bir Dışişleri Bakanının istihbari konulardaki bilgi paylaşımından her zaman haberi olmayabilir. Haber yok diyebilir. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımızın elindeki bilgiler, dinlemeler, tapeler dahil Fransız istihbaratına onların talebi üzerine verilmiştir. Yine diğer ülkelerin ilgilileri Kaşıkçı cinayeti ile ilgili topladığımız delilleri görmek istediği zaman şeffaf bir şekilde biz bunu paylaşmışızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Bir Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"Bunlar yakında Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı, bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz" dedi. - ANTALYA