Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: "Sen Kimsin Ki Arabuluculuk Yapacaksın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa her konuda bir 'arabuluculuk yapayım, rol alayım' diye deniyor ve hep ortada kalıyor. 'Ben de varım' demek için bu güne kadar yaptığı girişimlerin bu boyutu kabul edilemez. Terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun?" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile bakanlıkta bir araya gelmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi ve ardından Elysee Sarayı'ndan "Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor" yönünde yapılan açıklamaya ilişkin Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart biçiminde olduğunun göstergesidir. Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri veya temsilcilerini Cumhurbaşkanımız Ankara'da Külliye'de ağırlasa Fransa ne düşünür? YPG ve PKK 40 bin kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütüdür. YPG ve PKK arasında hiçbir ayrım yoktur. Her zaman Fransa'nın Suriye'deki gerçekleri diğer batılı ülkelerden daha iyi bildiğini söylüyoruz. Fransa çok iyi biliyor fakat dürüst değiller, bunu da yüzlerine söylüyoruz. Fransa'nın arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez bir öneridir. Fransa her konuda bir 'arabuluculuk yapayım, rol alayım' diye deniyor ve hep ortada kalıyor. 'Ben de varım' demek için bu güne kadar yaptığı girişimlerin bu boyutu kabul edilemez. Terör örgütüyle Türkiye arasında sen kimsin de arabuluculuk yapacaksın, arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Bir ülkenin herhangi bir konuda arabuluculuk yapabilmesi için güvenilir, tarafsız olması lazım. Sen zaten teröristlerin tarafındasın" şeklinde konuştu.

"Afrin'de ne zaman kanton oluştu da kanton diyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile defalarca telefonda görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Macron'un telefonda söyledikleri ile daha sonra söyledikleri arasında çok farklar var, bunları defalarca kendilerine hatırlattık. Türkiye ile işbirliği yapabilmek için samimi ve dürüst olacaksınız ve belli prensiplerde anlaşacağız. Birincisi YPG-PKK bir terör örgütüdür ve aynı terör örgütüdür. İki, YPG'nin amacı DEAŞ'la mücadele değil, Suriye'yi bölmektir. Üç, YPG-PKK bugüne kadar birçok Suriyeliyi ve Suriyeli Kürtleri sürgüne göndermiş, elinden malını mülkünü almıştır. Dördüncüsü YPG ile PKK mücadele bizim için vazgeçilmez, hayati bir durumdur" dedi.

"Afrin kantonu" ifadesinin kullanılmasına dikkat çeken Çavuşoğlu, bunun BM kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Afrin'de ne zaman kanton oluştu da kanton diyorsunuz. Türkiye'de Edirneye kanton diyebiliyor musun? Suriye'nin herhangi bir bölgesine kanton denilmesi kabul edilemez. Bugün maalesef Fransa bu konudaki objektifliğini tamamen yitirmiştir, Suriye'deki gerçekleri bilmesine rağmen farklı bir yolu tercih etmeye başlamıştır. Fransa'nın Suriye konusunda bizimle iş birliği yapabilmesi için doğru mecraya dönmesi gerekiyor. Yapılan açıklamaların hiçbirisini ciddiye almıyoruz, bu tür önerileri de reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ABD'nin niyetini çalışma grubunda anlarız"

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Trump'ın bu konuyu daha önceden de kendisine söylediğini belirterek, "Dünkü açıklamada kendisinin münferit bir açıklaması olduğunu görüyoruz. ABD'nin gerçek niyetinin ne olduğunu bugün Washington'daki çalışma grubu toplantılarından anlayabiliriz, müsteşarımızı gönderdik. Bugün komisyonlarımız bir araya gelecek, toplantılarda böyle niyetleri olup olmadığını anlamış oluruz" diye konuştu. - ANKARA