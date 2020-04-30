Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı
30.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TCG Salihreis, Kanada helikopteri mürettebatının kurtarma operasyonlarına katılıyor. Düşüncelerimiz müttefiklerimizle." ifadesini kullandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam 20.00'de İyon Denizi'ne düşmüştü.

SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopter ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Aslı Enver Hande Yener Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Selçuk İnan Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 22:19:46. #1.15#
title