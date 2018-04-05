Bakan Çavuşoğlu'ndan Dikkat Çeken Azerbaycan Paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dikkat Çeken Azerbaycan Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dikkat Çeken Azerbaycan Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmek için sosyal medya hesabından Türk Şehitliği'ne yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaştı. Çavuşoğlu, fotoğrafla birlikte "Ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan" ifadelerini paylaştı. - ANKARA

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