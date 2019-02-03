Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı Açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En son başsavcı yerel işbirlikçiden bahsetti açıklamasında. Bu yerel işbirlikçinin robot resmini göndereceğini söyledi. Neden robot resmi? Yani bir kişi eğer yerel işbirlikçiyse bu kişi biliniyor. İsmi ne, kim veya kimler?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Beyoğlu Buluşmaları'na katıldı. CVK Park Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda otel yatırımcıları, İstiklal esnafı ve kültür sanat kurumlarının temsilcileri buluştu. Toplantıya ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Yaklaşan seçimle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Her seçim sadece bir şehrin değil, bir ülkenin kaderini belirler. Bizim açımızdan özellikle dış politikanın başarıyla yürütülmesi bakımından ülkenin istikrarı çok önemli. Siz sanatçılar, iş adamları, sivil toplum örgütü hepimiz açısından esasen ülkemizin huzuru, istikrarı, barışı çok önemli. İçeride ne kadar güçlü olursak, dışarıda o kadar güçlü oluyoruz. Ekonomimiz ne kadar güçlüyse, girişimci ve insani dış politikamızı o kadar başarılı uygulayabiliyoruz. Aksi takdirde hamasetten öteye gidemiyoruz. O bakımdan her seçim ülkenin istikrarı ve geleceği bakımından önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çabalarımızı yoğunlaştırdık"

Suriye'deki duruma da değinen Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ve geçen yıl da attığımız adımlar ortada. Diğer taraftan İdlib Muhtırası'nı koruyarak sahada ateşkesi tesis etmeye çalışıyoruz ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreciyle, Cenevre sürecini canlandırarak şimdi Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi.

"Vize serbestisini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile adım atmak konusunda mutabıkız"

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili gelişmelerden bahsederken Avrupa Birliği sürecini tekrar canlandırmaya çalıştıklarını da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunun kolay olmadığını biliyoruz ve sorunların tamamen Türkiye'den kaynaklanmadığını biliyoruz. Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı sorunlar, Avrupa Birliği'nin politikalarının başarısız olması ve de genişleme politikasında özellikle ciddi bir belirsizliğin, kararsızlığın olması, bunu Bükreş'te 2-3 gün önce gördük. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin özellikle müzakere sürecinde bazı sorunlar yarattığını biliyoruz. Ama Avrupa Birliği ile birlikte çalıştığımız ve esasen başarabildiğimiz, çalışabileceğimiz alanlar var. Üç tur görüşmelerden sonra tıkanan Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu ya da güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin başlaması gerektiğini her iki taraf da söylüyor. Çünkü her iki tarafın da yararına. Keza vize serbestisinin hayata geçmesi için geri kalan 6 kriter üzerinde çalışma gruplarımız ikişer defa bir araya geldi. Müzakereleri başlattık ve bu kriterleri yerine getirdikten sonra vize serbestisini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile adım atmak konusunda mutabıkız" dedi.

"Herkes her şeyden önce yargıya tekrar güvenecek"

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'ye de değinerek yargıdaki reformlardan bahsetti. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alanın yargı olduğunu belirterek, "O yüzden şimdi yargı reformu stratejisini Adalet Bakanlığımız kararlı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Önümüzdeki süreçte bu yargı reformu stratejisini hayata geçirdiğimiz zaman işte o zaman siz iş adamları da, sanatçılar da, sivil toplum örgüt üyeleri de herkes her şeyden önce yargıya tekrar güvenecek. Maalesef FETÖ'nün yarattığı bu tahrip nedeniyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemlerde azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cemal Kaşıkçı'yı boğularak öldürdükten sonra cesedini parçalayan kişi bu işlerden zevk aldığını söyleyen kişidir"

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu kişi öldürüldü ama henüz bu kişinin cesedi yok. Ne yaptılar? En son başsavcı yerel işbirlikçiden bahsetti açıklamasında. Kim? Orada ilginç bir şey var, bu yerel işbirlikçinin robot resmini göndereceğini söyledi. Neden robot resmi? Yani bir kişi eğer yerel işbirlikçiyse bu kişi biliniyor. İsmi ne, kim veya kimler? Cesedi çıkardıktan sonra rastgele sokaktan seçilen birisi değil ki yani robot resmi kimdir, uzaktan birisinin bir suç işlediğini görürsün de kimdir tanımazsın, tarif edersin. Robot resmi çizilir. Kim öldürdü? Kim ne yaptı? Bunları biz biliyoruz. Nasıl öldürdüklerini de biliyoruz. Öncesinden de nasıl planladıkları da ortaya çıktı. Örneğin bu Cemal Kaşıkçı'yı boğularak öldürdükten sonra cesedini parçalayan kişi, bu işlerden zevk aldığını söyleyen kişidir. Adli Tıp'ta doktor ve aynı zamanda üniversitede hoca. Diğerlerine diyor ki, 'Ben zevk alıyorum, kulaklığı takıyorum, müziği açıyorum, size de bunu tavsiye ederim.' Özel seçilmiş. Kim gönderdi, arkasında kim var?" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA