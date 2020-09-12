Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)

DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)
12.09.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:09

DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Her gün saat 12.00'de sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede bugün şu ifadeler yer aldı: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır."


Kaynak: DHA

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