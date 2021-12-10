Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: "Barış ve adalet temelli bir dünya diliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin devam eden reform iradesini hayata geçirdikleri İnsan Hakları Eylem Planı ile somut bir şekilde ortaya koyduklarını belirterek, "Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıların ve dünyanın her bir noktasında en temel insan hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün insan haklarının korunmasında mihenk taşı olduğunu belirterek, 73. yıldönümünün kutlandığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, 1948 yılından bu yana dünya genelinde zorlu sınamalardan doğan tecrübelerin olduğunu ifade ederek, "Bu sınamalar, insan haklarının korunmasını ve bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını idame ettirebilmesini amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kıymetini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN HER BİR NOKTASINDA EN TEMEL İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN HAKLARINI SAVUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin Covid-19 salgınından doğan zor şartlarda başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların üzerindeki etkisini bertaraf edebilmek için insan hakları odaklı adımlar atmaya devam ettiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Kesintisiz şekilde süren reform irademizi İnsan Hakları Eylem Planı ile somut şekilde bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıların ve dünyanın her bir noktasında en temel insan hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmayı sürdürüyoruz" dedi.

"İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'NİN GÜVENCE ALTINA ALDIĞI DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ İLE AYRIMCILIK YASAĞI İLKELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ"

"Daha adil bir dünya" ilkesi ve Türkiye'nin köklü diplomasi geleneğinden aldıkları güç sayesinde masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve nefret söyleminin toplumsal barışı ve huzuru tehdit ettiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin güvence altına aldığı din ve vicdan hürriyeti ile ayrımcılık yasağı ilkelerini ihlal ettiğini gözlemliyoruz. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda bu zararlı eğilimlerin oluşturduğu tehlikeleri gündeme getiriyor ve bunlarla mücadele etmeye yönelik girişimlere öncülük ediyoruz. Bir arada yaşama kültürünün önemine dikkat çekiyoruz."

"BARIŞ VE ADALET TEMELLİ BİR DÜNYA DİLİYORUM"

Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü vesilesiyle 2021 için belirlenen "Eşitlik-eşitsizliklerin azaltılması, insan haklarının ilerletilmesi" temasının bir temenniden ibaret kalmamasını umduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu hedefe ulaşmak ancak uluslararası toplumun işbirliği, yardımlaşma ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde mümkündür. Milletimizin ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü kutlarken insan haklarının ve insani değerlerin daima üstün tutulduğu barış ve adalet temelli bir dünya diliyorum" dedi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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