Bakan Çavuşoğlu'ndan, bisiklet sürerek 'Dünya Bisiklet Günü' paylaşımı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, bisiklet sürerek 'Dünya Bisiklet Günü' paylaşımı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Dünya Bisiklet Günü' nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bisiklet sürerken çekilen görüntülerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, bisiklet sürerek 'Dünya Bisiklet Günü' paylaşımı
03.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:41

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Dünya Bisiklet Günü' nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bisiklet sürerken çekilen görüntülerine yer verdi.  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Dünya Bisiklet Günü' nediyle, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında bisiklet sürerken çekilen görüntülerine de yer veren Çavuşoğlu, "Sağlıklı bir hayat için pedal çevirelim." dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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