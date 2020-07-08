Bakan Çavuşoğlu'ndan Birleşik Krallık'a ziyaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun Raab ile yapacağı görüşmede Brexit öncesi ve sonrası Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA