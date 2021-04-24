Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamasına tepki: Tümüyle reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin açıklamasına Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı