Bakan Çavuşoğlu'ndan belediye ziyaretleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden göreve seçilen partisinin Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, yeniden başkan seçilen Halil Şahin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, Cumhur İttifakı'yla güzel bir seçim dönemi geçirildiğini söyledi. 5 yıllık hizmetin takdir edilmesinin ardından Şahin'in yeniden başkan seçildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 5 yıl halkımıza hizmet edeceksiniz. Her türlü projenizin arkasındayız. Antalya'mız için hizmet, proje üreten her belediye başkanına destek verdik. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın" dedi. Çavuşoğlu, ilçede çözülemeyen sorunları birlikte çalışmanın verdiği güçle çözdüklerini sözlerine ekledi.

Halil Şahin ise Aksu'da seçimi de hep birlikte kazandıklarını belirterek, Aksu'ya geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de verdikleri her sözü yerine getireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Şahin'e plaket takdim etti. Kepez'e ziyaret

Çavuşoğlu, daha sonra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Seçim öncesinde gayretli bir şekilde çalıştı arkadaşlarımız. Ama tabi ki en büyük teşekkürümüz Kepez halkımıza. Kepez bölgesindeki sorunları beraber çalışarak çözdük. Eskiden Kepez en geri kalan ilçeydi şu anda en ileri giden ilçe oldu. İnsanlara ve gönüllere dokunuyorsunuz. Büyükşehir belediyesini kaybettik. Tabii ki onun burukluğunu yaşıyoruz. Menderes kardeşimiz de bizim zaten kardeşimiz. Seçimler kazanılır, kaybedilir. Bunlar geçmişte de olmuştur" dedi.

Çözülmesi gereken her türlü sorunda Çavuşoğlu'nun kendilerine ağabeylik yaptığını da ifade eden Başkan Tütüncü, "Milletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Her zaman hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'mızın sorumluluğunu yaşadık. Vatandaşımızın emrinde bir belediyeyiz. Seçimleri her dönemde bir öncekine göre ciddi bir oy oranı artışıyla kazanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tütüncü'ye plaket takdim etti. Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Kaynak: İHA