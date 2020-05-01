Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı yaptı.