Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Van Bahçesaray'da çığ afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit olan arama kurtarma ekibindeki kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız çığ altında kalanların en kısa sürede sağ salim kurtarılması."