Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

05.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:10
Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı , 'ın ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Van Bahçesaray'da çığ afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit olan arama kurtarma ekibindeki kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız çığ altında kalanların en kısa sürede sağ salim kurtarılması."

Kaynak: AA
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