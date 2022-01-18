Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BAE'li mevkidaşına taziye telefonu - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BAE'li mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BAE'li mevkidaşına taziye telefonu
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a dün BAE'ye yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a dün BAE'ye yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuoğlu ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu dünkü saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu ile Al Nahyan ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konuları ele aldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Haber

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