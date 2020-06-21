Bakan Çavuşoğlu'ndan, Babalar Günü paylaşımı DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kızıyla birlikte ziyaret ettiği babası Mevlüt Çavuşoğlu'nun elini öperek, Babalar Günü'nü kutladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kızıyla birlikte ziyaret ettiği babası Mevlüt Çavuşoğlu'nun elini öperek, Babalar Günü'nü kutladı. Bakan Çavuşoğlu, o anlara ait videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda babası Osman Çavuşoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı. Kızı İrem Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Mevlüt Çavuşoğlu, babasının yanına gelip elini öptü. Bakan Çavuşoğlu bu anlarda çekilen bir videoyu 'baba, oğul, torun' mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüde, oğlu hakkında konuşurken gözleri dolan Osman Çavuşoğlu, onu çok özlediğini söylerken, her cuma kendisini aradığından da bahsetti. Baba Osman Çavuşoğlu omzuna dokunduğu Bakan Çavuşoğlu'na, "Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum" diye seslendi. Bakan Çavuşoğlu ise babasına, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

Videonun son bölümünde Bakan Çavuşoğlu'nun kızıyla birlikte çektirdiği bir fotoğraf yer aldı.

Kaynak: DHA