Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı
21.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu'na kızı İrem Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı sürprizin videosunu Twitter hesabından 'baba, oğul, torun Babalar Günü'nüz kutlu olsun' notuyla paylaştı. Videoda Çavuşoğlu'nun kızıyla birlikte yaptığı sürpriz sonrası babasıyla sohbet ettiği anlar ve kızıyla yer alan bir fotoğrafı bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Haber
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Gökhan Gönül Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kavga Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:20:39. #1.15#
title