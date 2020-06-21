Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü'ne özel paylaşım
Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.
21.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:37
Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.
Kaynak: AA