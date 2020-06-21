Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü'ne özel paylaşım Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.

Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı. Kaynak: AA