Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü'ne özel paylaşım
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü'ne özel paylaşım

Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.

21.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:37

Baba Osman Çavuşoğlu'nun duygulanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu ile sohbeti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı İrem Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirmesi

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü'ne özel paylaşım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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