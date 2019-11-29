Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret

29.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:44

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret ederek, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, takım kaptanları ve kulüp personeli tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra takımla birlikte akşam yemeği yiyerek, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Bunu herkesten duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz" dedi.

Yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA