Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın toroslarında bulunan 2000 rakımlı Söbüçimen yaylasında çekilen görüntülerini, Twitter'da paylaşarak, "Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı
13.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:54

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın toroslarında bulunan 2000 rakımlı Söbüçimen yaylasında çekilen görüntülerini, Twitter'da paylaşarak, "Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı görüntüde, doğup büyüdüğü Söbüçimen yaylasını, yörük kültürünü, çocukluk yıllarını, anılarını anlattı. Videoda, şu anda yıkıntı halinde olan doğduğu evi gösteren, doğal yaşamı anlatan, endemik bitki türlerini gösterip, pekmez ve karı karıştırarak 'karlama' yapan Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl da yine doğup büyüdüğü yaylayı ziyaret ettiği anlatarak şöyle dedi:

"Geçen sene bayrağın olduğu yerden çekim yapmıştık, o bayrak oradan hiç inmez. Burası benim doğup büyüdüğüm yayla. Çok şükür bu sene de gelmek nasip oldu. Biz burada doğal yaşamı sürdürüyoruz. Sadece aile olarak biz değil, tüm Yörükler sürdürüyor. Mütevazi şekilde yaz aylarını burada geçiriyoruz. Bu yayla, dedemin dedesinin dedesinin de yine geldiği yer. Dağların arkasında bir yayla var, Aşçıuşağı dediğimiz. İlk oraya göçmeye başlamışlar. Orada aileler büyüyünce babam kardeşleriyle beraber bu tarafa göçmeye başlamışlar."

Bakan Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü yaylayı anlattığı videoda, "Ovamız her zaman yeşil. Eskiden biz burada futbol, çelik çomak, hatta yaylada '5 kiremit' gibi değişik oyunları oynardık. Hatta babam kızardı 'burada koyunlar otlayacak' diye. Özellikle Torosların zirvesinden çıkıp da memleketimize hizmet etmek bizim için ayrıca bir şereftir. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Geldiği yeri unutanın da döneceği yeri olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Yasmin Erbil Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 18:55:49. #1.14#
title