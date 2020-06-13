Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın toroslarında bulunan 2000 rakımlı Söbüçimen yaylasında çekilen görüntülerini, Twitter'da paylaşarak, "Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı
13.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:54

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın toroslarında bulunan 2000 rakımlı Söbüçimen yaylasında çekilen görüntülerini, Twitter'da paylaşarak, "Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı görüntüde, doğup büyüdüğü Söbüçimen yaylasını, yörük kültürünü, çocukluk yıllarını, anılarını anlattı. Videoda, şu anda yıkıntı halinde olan doğduğu evi gösteren, doğal yaşamı anlatan, endemik bitki türlerini gösterip, pekmez ve karı karıştırarak 'karlama' yapan Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl da yine doğup büyüdüğü yaylayı ziyaret ettiği anlatarak şöyle dedi:

"Geçen sene bayrağın olduğu yerden çekim yapmıştık, o bayrak oradan hiç inmez. Burası benim doğup büyüdüğüm yayla. Çok şükür bu sene de gelmek nasip oldu. Biz burada doğal yaşamı sürdürüyoruz. Sadece aile olarak biz değil, tüm Yörükler sürdürüyor. Mütevazi şekilde yaz aylarını burada geçiriyoruz. Bu yayla, dedemin dedesinin dedesinin de yine geldiği yer. Dağların arkasında bir yayla var, Aşçıuşağı dediğimiz. İlk oraya göçmeye başlamışlar. Orada aileler büyüyünce babam kardeşleriyle beraber bu tarafa göçmeye başlamışlar."Bakan Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü yaylayı anlattığı videoda, "Ovamız her zaman yeşil. Eskiden biz burada futbol, çelik çomak, hatta yaylada '5 kiremit' gibi değişik oyunları oynardık. Hatta babam kızardı 'burada koyunlar otlayacak' diye. Özellikle Torosların zirvesinden çıkıp da memleketimize hizmet etmek bizim için ayrıca bir şereftir. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Geldiği yeri unutanın da döneceği yeri olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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