Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'nin Venezuela Kararına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasına ilişkin karara değinerek, "Türkiye olarak bu kararları doğru bulmuyoruz. Maduro seçimle geldi. Venezuela halkının iradesine de saygısızlık etmesin kimse ama gerçekte bir sorun var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da düzenlenen GYMNICH Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, hangi ülkelere olursa olsun başından beri yaptırımlara karşı olunduğunu ifade ederek, "İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının da bir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Bugüne kadar Avrupa Birliği ile ve Avrupa'daki ülkelerle özellikle ötesindeki bir çok ülke ile bu konuyla ilgili görüşlerimiz ve politikalarımız örtüştü. Geçici olarak yaptırımlarla ilgili istisnaya tabi tutulmamız bizi mutlu eder ama kesin bir çözüm değildir. ABD'nin bu kararlarından vazgeçmesi gerekiyor. Daha fazla diyalog ve işbirliği ile bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ticaret ile ilgili bu yaptırımlar İran'ı dahil Avrupa ülkelerini Japonya dahil dünyanın birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ABD'nin bu tavrına karşı Avrupa Birliği'nin attığı adımları olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Romanya'nın desteğine teşekkür ediyoruz"

Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Romanya, üyeliğimizi her zaman kesintisiz olarak destekleyen, partiler üstü bir politika izleyen ülkedir. Bu dönemde de AB ile ilişkilerimizin daha da normalleşeceğine inanıyoruz. Temaslar devam edecek. Romanya da, Bulgaristan gibi bir zirve düzenlemek istediğini söyledi. 15 Mart'ta Ortaklık Komisyonu Toplantısı Brüksel'de toplanacak. Bu toplantıya davet edilmemiz ve Romanya devlet başkanlığı hem Romanya'da hem bizdeki seçimlere rağmen daha da yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Romanya'nın desteğine teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasına ilişkin soruya ise, "Biz başından beri dışarıdan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez, sorunu daha da derinleştirir. İçeride i. savaşa bile ülke sürüklenebilir. Taraf tutmak yerine diyaloğu, aynı zamanda bu ülkeler Venezuela ile diyaloğu ve işbirliğini öne çıkarmalı. Türkiye olarak bu kararları doğru bulmuyoruz. Maduro seçimle geldi. Venezuela halkının iradesine de saygısızlık etmesin kimse ama gerçekte bir sorun var. Bu sorunu da diyalog ve işbirliği ile çözeriz. Böyle kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela'ya ve halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki sorunu ortadan kaldırmış oluruz" yanıtını verdi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA