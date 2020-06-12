Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya seyahat uyarısını kaldırması çağrısı Açıklaması
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya seyahat uyarısını kaldırması çağrısı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatma kararına ilişkin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenli seyahat ve konaklama için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya seyahat uyarısını kaldırması çağrısı Açıklaması
12.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatma kararına ilişkin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenli seyahat ve konaklama için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Alman "Spiegel" dergisine, Almanya'nın seyahat uyarısını uzatma kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya'ya, bu uyarının "mümkün olan en erken zamanda" kaldırılması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Bu karara ilişkin bilimsel gerekçeleri anlamamız zor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edilmesi için gerekli olan bütün hazırlıkların yapıldığını ve bu bağlamda alınan önlemlerin "TÜV Süd" tarafından da denetlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alman turistleri en sıcak şekilde selamlıyoruz. Alman turistler seyahatlerine başladığı andan geri dönünceye kadar Kovid-19'a karşı her türlü hijyen önlemi alınacaktır. Türkiye'deki bütün personelin sağlıklı olması ve bütün tıbbi tesislerin hazırlanması garanti edilmektedir."

İki ülke arasında yürütülen müzakereler

Spiegel'in "Korona pandemisi sırasında yaz tatili" başlıklı haberinde, seyahat uyarısının kaldırılması yönünde iki ülke hükümetleri arasında yürütülen müzakerelere değinildi.

Türkiye'nin seyahat uyarısının kaldırılması talebine işaret edilen haberde, "Berlin ve Ankara'daki hükümetler, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ne zaman kaldırılacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyor." ifadesini kullanıldı.

"Alman hükümeti engelliyor"

Haberde, Türkiye'nin turistleri ağırlamak için gerekli tüm hijyen şartları ve tedbirleri hayata geçirdiği yönündeki beyanlarına vurgu yapılarak, "Ancak Alman hükümeti, Türklerin umutlarının gerçekleşmesini engellemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Türkiye'yi, seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar geçerli olması öngörülen AB harici ülkeler listesine dahil ettiği anımsatılan haberde, "Alman ve Türk hükümetleri arasında bu nedenle anlaşmazlık yaşanmaktadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas'ın konuya ilişkin sert tutumu nedeniyle 'hayal kırıklığı' yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Haberde, Alman tarafının bu talebe karşı çıktığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin, Almanya'nın tereddütlerini giderecek her türlü önlemi aldığı görüşünde olduğu belirtildi.

"Rezervasyon iptalleri olabilir"

Bu hafta sonu için çok sayıda Alman turistin Türkiye için yaptıkları tatil rezervasyonunu iptal edebileceği öne sürülen haberde, Türkiye'nin bu konuda "endişeli" olduğu savunuldu.

Haberde, konu hakkında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında, hem de Çavuşoğlu ve Maas arasında telefon görüşmeleri yapıldığı kaydedilerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da dün Alman tarafını ikna etmek için yeni bir girişimde bulunduğu aktarıldı.

Alman yetkiliden Türkiye'ye destek

Almanya Ekonomi Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri BareissThomas'in, bu konuda Türkiye'ye destek verdiği bilgisi paylaşılan haberde, Bareiss'in "Yeni enfeksiyon sayısında olumlu gelişme kaydedildiğini kanıtlayan ve yeterli ölçüde koruma sağlanacağını garanti eden ülkelere yönelik seyahat uyarılarını kaldırmamız gereklidir aksi halde vatandaşlar nezdindeki inandırıcılığımızı kaybederiz." açıklamasına yer verildi.

Almanya hükümeti, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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