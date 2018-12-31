Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Bakan Çavuşoğlu'na Alanyaspor atkısı hediye etti. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in de yer aldığı ziyaret sonunda Bakan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekindi. - ANTALYA

Kaynak: İHA