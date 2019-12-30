Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti

30.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:11

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Genel Başkana ve çalışma arkadaşlarına bilgi verdik. Bu vesile ile dış politikamızda gündemde olan bazı konularda da soru cevap şeklinde görüş alışverişinde ve bilgilendirmede bulunduk. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na arz ettik. Bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile tezkerenin Meclis'e gönderileceği de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik" dedi.

'İYİ PARTİ KARAR VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'Bakan Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Parti temaslarının iyi ve samimi bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bilgilendirmemizi yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. Bizim görevimiz kritik dönemlerde kritik konularda siyasi partilerimizi bilgilendirmek. Meclisimize de bir bilgilendirmede bulunacaktık. Fakat şu anda tezkerenin görüşmesi öne alındığı için ve olağanüstü şekilde Meclis toplandığı için Meclis iç tüzüğünde de böyle bir bilgilendirme olmuyor" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, tezkere hakkında İYİ Parti'nin bir karar vermediğini kaydederek, "Bizim arzumuz nedir? Bu bir milli meseledir. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda da siyaset üstü şekilde tüm siyasi partilerle birlikte hareket etmeyi arzu ediyoruz" dedi.'EVET' VEYA 'HAYIR' DEMEDİK'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan ise, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Erozan, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na bir takım sorular yönelttiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM'ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Biraz sonra bir başkanlık divan toplantısı olacak. Orada da ayın 2'sinde grup toplantısındaki arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu süreçlerin sonunda nihai kararımızı vereceğiz. Sayın Bakana da söyledik; biz bugün kendilerine 'evet' veya 'hayır' demedik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Merkeze GirişGörüşme Sonrası AçıklamaİYİ Parti Genel Merkzi Çıkış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan açıklama

Haber-Kamera: Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: DHA