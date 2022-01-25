Bakan Çavuşoğlu'ndan, AKPM Başkanı seçilen Kox'a tebrik telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı seçilen Tiny Kox'u tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM Başkanı olarak seçilen Tiny Kox ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri