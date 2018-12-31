Bakan Çavuşoğlu'ndan Aile Pozu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi. Tüm aileyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, aile fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıla her yıl baba evinde giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı. Baba Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Uğur Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer ferleriyle Türkler Mahallesi'ndeki baba evinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle poz verdi.

- Antalya

Kaynak: DHA