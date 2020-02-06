Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
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