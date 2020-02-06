Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

06.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı , bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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