Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' görüşmeleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Azerbaycan, Almanya, Danimarka ve Gürcistanlı mevkidaşları ile Afganistan'daki son duruma ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.