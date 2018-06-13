Bakan Çavuşoğlu'ndan Adil Öksüz Açıklaması: Değişik Dedikodular Var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaldığı yerin bulunduğu iddialarıyla ilgili "Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor" dedi.

"ALMANYA ADİL ÖKSÜZ'Ü VERMEZSE FETÖ'YÜ VERMEYEN ABD GİBİ OLUR"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yakalandıktan sonra Almanya'yla tabi ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir. Hem darbe girişiminde bulunacaksanız, ondan da sonra hesap vermeden elini kolunu sallayarak gezeceksiniz.

"YUNAN YARGISINA BATIDAN BASKI VAR"

Yunanistan bu kişileri vereceğini bize söylemişti. Yunan siyasetçilerin vermek istediklerini biliyoruz. Fakat Yunan yargısına Batı'dan çok ciddi baskı geldi. Yunanistan bize bunları vermezse, yarın bu tip konularda bizim tutumumuz da çok farklı olur. Bazı DHKP-C'lileri Yunanistan tutuklamıştı fakat bu darbeyle ilgili konularda farklı tutum gösterdiler.