Bakan Çavuşoğlu'ndan 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki FIBA U18 3x3 Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD'ye yenilerek ikinci olan 3x3 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, milli takım antrenörü Tolga Tekinalp'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

3x3 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD'ye 16-12'lik skorla mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlılar, grup maçlarında Ürdün, Slovenya, İtalya ve Çin'i, çeyrek finalde Moğolistan'ı, yarı finalde ise Arjantin'i mağlup etmişti.

Kaynak: AA