Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı
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Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımıDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.

28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:42
Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu'nda '' paylaşımı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.Bakan Çavuşoğlu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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