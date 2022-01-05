Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-Rusya Konseyi Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundu.

Stoltenberg, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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