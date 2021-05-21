Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Zirvesi hazırlıkları, 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Zirvesi hazırlıkları, 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun önümüzdeki on yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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