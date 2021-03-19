Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.