Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

19.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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