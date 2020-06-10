Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: DHA