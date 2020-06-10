Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
10.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:57

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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