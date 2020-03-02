Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

02.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:36
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı , NATO Genel Sekreteri ile görüştü. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, Stoltenberg Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı verdi. Görüşmede, İdlib ve göçmen konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt, Katar ve Somali Dışişleri Bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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