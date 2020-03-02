Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
02.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA