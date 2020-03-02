Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Haber

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

02.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:20
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı , NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler