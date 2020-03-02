Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

02.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:57
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı , NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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