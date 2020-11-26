Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)

26.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:30
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik" dedi.

ANKARA, - 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü
Son dakika politika: Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Son dakika politika: Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz değerlendirmesi
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz değerlendirmesi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan İlham Aliyev Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Enes Batur Sezen Aksu Cem Yılmaz
Spor Samatta Deniz Türüç Ersun Yanal Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:33:06. #1.15#
title