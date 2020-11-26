Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.