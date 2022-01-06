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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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