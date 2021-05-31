Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşından Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılama
Daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşından Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılama

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Müge Anlı Prens Harry Demet Özdemir
Spor Gervinho Ünal Aysal Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 10:59:50. #1.11#

title