Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "NATO DB Toplantısı 1. Oturumu'na hitap ettik. Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya'da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG, Irak ve Suriye'de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı