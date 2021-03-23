Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu

23.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:18
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "NATO DB Toplantısı 1. Oturumu'na hitap ettik. Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya'da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG, Irak ve Suriye'de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:19:02. #1.14#
title