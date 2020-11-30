Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Covid-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı