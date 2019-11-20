Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.
20.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:57
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor