Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.

20.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:57
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor - Dışişleri Bakanı , Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor
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