Bakan Çavuşoğlu, NATO'da Mevkidaşlarıyla Görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları 1. Oturumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ABD, Almanya, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Litvanya, Macaristan ve Makedonya ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi. - BRÜKSEL