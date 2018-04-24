Bakan Çavuşoğlu'na ABD'de Öğrencilerden 23 Nisan Ziyareti - New

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında New York'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Okulu'dan öğrencileri kabul etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen kabülde, Bakan Çavuşoğlu'na öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Öğrenciler daha sonra 23 Nisan konulu şiirler okudu.

"Sizlerin sayesinde Türkiye'den uzakta bizde burada 23 Nisan kutluyoruz." diyen Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Gençlik, Barış ve Güvenlik" konulu toplantıda konuşma yaptığını söyledi. Burada yaptığı konuşmanın özel bir güne denk geldiğini belirten Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini söylediğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu Atatürk Okulu'nun 1970'lerden beri ABD'de önemli Türk eğitim merkezi olduğunu ve aradan geçen bu sürede okulun daha da geliştiğini kaydetti.

Öğrencilere okuduğu şiirlerden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Şiirlerinizde egemenlik vurgusu yaptınız. Meclisimiz Gazi Meclistir. İki defa gazi olmuştur. Birincisi Kurtuluş Savaşı'nı veren Mustafa Kemal ve arkadaşları Meclisimizi kurudu. İnşallah iki yıl sonra Meclisimizin kuruluşunun yüzüncü yılını coşkuyla kutluyor olacağız. 2013'te de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız hep beraber. En son ise 15 Temmuz 2016'da da biliyorsunuz meclisimiz hain bir darbe girişimine maruz kaldı."

Türkiye'nin egemenlik mücadelesinin sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, ülkenin daha ileri hedeflerine yeni nesiller üzerinden ulaşacağına vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu toplantı kapsamında New York'ta bulunuyor.

BM toplantıları kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Gençlik, Barış ve Güvenlik" başlıklı oturumda Konseye hitap eden Çavuşoğlu, ayrıca Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile görüştü.

Çavuşoğlu, yarın BM'nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.