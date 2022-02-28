Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş...
AA, Mümin Altaş - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı."
AA / Mümin Altaş - Politika