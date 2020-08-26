Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
26.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğun açılışı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Temaslarına başlayan Çavuşoğlu ilk olarak Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile baş başa görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Tulea, daha sonra 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmesi de bekleniyor. - KİŞİNEV

Kaynak: İHA

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